大阪プロレスの創立２７周年記念大会ＤＡＹ２（大阪府豊中市の１７６ＢＯＸ）が２６日に行われ、大阪プロレス選手権試合で王者・松房龍哉が挑戦者・三原一晃を下して２度目の防衛に成功した。巨漢・三原は約１２０キロ。対する松房はライトヘビー級（８５キロ以下）の体を維持したままだけに、松房自身も「体格差は厳しい」と会見で話していた。その言葉どおり、試合は三原の圧倒的なパワーが爆発する。ボディープレス、ドロッ