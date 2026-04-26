前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日国内男子ゴルフツアーの前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日が26日、千葉のMZ・GC（6652ヤード、パー72）で開催された。昨年、実業家の前澤友作氏が創設した大会。終了後、同氏が取材に応じた。大会を今後も継続し、今年から実施した入場無料も続けていくことを宣言した。前澤氏は「第2回、盛り上がったという印象でしょうか」と問われ、「盛り上がりました」と即答した。「速報で今、来場者数を