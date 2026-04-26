◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）中日は今季２度目の完封勝利を飾った。９カード目で初の同一カード３連戦３連勝を飾った。先発した高橋宏斗投手が、投打で存在感を放った。今季５度目の登板で７回５安打無失点と好投。ボールが先行し、四球絡みで得点圏に走者を置いたが、要所を締めて得点は許さなかった。５回２死満塁。米ブルージェイズ・岡本和真内野手から譲り受けたチャンドラー