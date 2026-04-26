阪神は２６日、近本光司外野手が兵庫県内の病院で「左手首の骨折」と診断されたことを発表した。今後は、尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」でリハビリに入る。同日の広島戦（甲子園）の８回２死で高から死球を受け、倒れ込んだ後に交代。試合中に患部をアイシングしながら「今から病院なので僕の口から言えることはありません」と、厳しい表情で検査に向かっていた。今季も不動の「１番・中堅」で開幕から２４試合に出場して打率２割