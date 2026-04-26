大相撲の春巡業が２６日、埼玉・入間市で行われた。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の再十両が決まっている栃大海（春日野）が特別参加した。栃大海は越谷市出身も、中学１年生の終わりに同市の黒須中学に転校。中学３年時には中学横綱にも輝いた。思い出深い土地での巡業に「２年間を過ごしたが、自分の人生を変えてくれた場所だと思う。声援をたくさんをいただいて、うれしい」と笑顔で話した。稽古では大関・琴桜（