◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神は打線が２安打にとどまったが、今季４度目の完封勝利で連敗を「２」で止めた。藤川球児監督は監督として通算１６７試合目で１００勝に到達し、これは原辰徳（巨人）に並ぶセ・リーグ最速記録となった。１００勝のスピードではプロ野球８番目で、セ・リーグでは原辰徳監督（巨）と並び最速。プロ野球で最速の１００勝は１リーグ時代の石本秀一監督（タイガース）の