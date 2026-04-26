海外旅行が当たり前の生活を送る小3の孫。田舎に住む祖母の私は、自分の送る「干し芋」が、孫にとって退屈なものではないかと気後れして……？ 友人が体験談を語ってくれました。 豊かな生活を送る孫に抱いた、贈り物への気後れ 新幹線で2時間。離れて暮らす小学3年生の孫、Aちゃんに会えるのは年に数回です。 なかなか会えない孫のAちゃんに、毎年の誕生日には決まって、私からささやかなプレゼントを送っていました。