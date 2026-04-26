レギュラーコーヒー抽出後のコーヒーの粉をそのまま捨てている人は多いと思いますが、実は再利用できるのはご存じでしょうか。粉の再利用方法について、「ブレンディ」「ちょっと贅沢（ぜいたく）な珈琲店」ブランドのドリップコーヒーやインスタントコーヒーなどの製造、販売を手掛ける味の素AGF（東京都渋谷区）の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがコーヒーのかすの“再利用法”です