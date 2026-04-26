大宮WOMENが浦和レディースとの“さいたまダービー”に2-0で勝利したRB大宮アルディージャWOMENは、4月26日のWEリーグ第19節で三菱重工浦和レッズレディースとの“さいたまダービー”に2-0で勝利。浦和戦は約4年ぶりの勝利で、初の無失点。クラブレコードとなる4218人の観客動員も達成し、中2日でクラブ初タイトルを狙うWEリーグクラシエカップの決勝へ弾みをつけた。大宮は立ち上がり前半12分に右サイドを突破すると、MF宗形