◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2026年4月26日横浜）昨オフに両股関節手術し、ファーム調整していた巨人・吉川尚輝内野手（31）が1軍に復帰し、昇格即出場した。4―1の8回2死満塁で代打で登場。二ゴロに倒れたが、二塁の守備にも就いて打球も二つさばいた。若手が多い内野陣だけに「話す機会がなかった子が多かったので、しっかりコミュニケーションをとって。チームに貢献できるようにやりたい」と今後を見据えた。下半身