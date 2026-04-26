ボートレース平和島の「BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯」は予選3日間を終え、27日に予選最終日を迎える。好調な航跡を刻んでいる一人が佐々木和伸（49＝徳島）だ。3日目は4号艇の2R、3号艇の7Rと中枠2走だった佐々木。いずれも的確な捲り差しで突き抜けて連勝を飾った。これで5戦4勝として得点率は9・20。山崎郡と並ぶ2位まで浮上した（3日目終了時点で得点率首位は10・20の平本真之）。「足はいいと思います。