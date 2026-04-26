2026年のゴールデンウィークは最大12連休になります。すでに出国ラッシュが始まっています。成田空港の国際線出発ロビーは、大型連休を海外で過ごす人たちで朝から混雑していました。成田空港は26日が出国のピーク。1日で約5万7000人が海外に向かうと見られています。円安が続く中、旅行客からは「意識的に日本での生活でお金を削って、タイの資金に充てられるようにやっていた」という声も聞かれました。一方、国内で楽しむ人も。