レインコートを着て変身してしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破し、「声出るほど笑いましたw」「これから手術かな？」「神妙な表情がいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『新しいカッパ』を買ったので、犬に着せた結果→似合いすぎて…まさかの『外科医になる光景』】 レインコートを新調 TikTokアカウント「koha