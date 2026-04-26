ワンコが「撫でて」としつこくアピールしてくるので、お姉ちゃんが空中を撫でる『エアーなでなで』をしてみたら…？ワンコのナイスなリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で184万回を超えて表示され、2.9万件のいいねが寄せられています。 【動画：『お姉ちゃん、撫でて』とお願いする犬→試しに『エアーなでなで』をした結果…予想外の展開で見せた『困惑顔』】 ワンコをエアーなでなでし