ワンコが荷物の前で「ちょうだい！」とアピールし始めたので、そばに行ってみたら…？ワンコが何を欲しがっていたのかを知って、思わず笑ってしまう人が続出。投稿は記事執筆時点で84万1000回再生を突破し、「可愛すぎるｗ」「今となってはレア」「こんなにお願いされたらあげちゃう」といった声が寄せられています。 【動画：犬が一生懸命『お願いのポーズ』をするので、何かと思って近づいたら…『まさかの光景』