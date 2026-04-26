【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】サバゲーやアウトドアなど多くの趣味を持つ板倉さんは、その様子を自身のYouTubeチャンネルでも公開中。ここでは?出張版〞として、板倉さんが趣味に関するモノやコトに触れ、さらに満喫するためのヒントを探っていきます！＊＊＊＜vol.19＞「ラ・スポルティバの新作ランシューズ」イタリアの老舗シューズブランド「ラ・スポルティバ」の靴はトレイルランナーからも人気。今