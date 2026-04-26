山形県内では26日、野火火災が相次ぎました。26日午後には、上山市で下草などが焼けたほか、村山市では枯れ草などが焼ける野火火災がありました。いずれも建物への被害やけが人は確認されていません。 警察などによりますと、26日午後2時12分、上山市細谷の原野で、煙が上がっているのを見つけた付近住民から警察に通報がありました。この土地の管理者である70代の男性が剪定枝を焼却していたところ、付近の下草に燃え広がったと