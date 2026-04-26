これからの季節に1枚あると重宝する “ピクニックラグ” 。公園でのピクニックやお花見など、外で過ごすときの相棒として大活躍してくれます。私ね、つい最近かわいいピクニックラグに出会ったんですよ。デザインもさることながら、なんとそのラグは “捨てられるはずだった本” からつくられているとのこと。こりゃ本好きとしては無視できないッ！【どんなラグ？】2026年3月24日に発売された「本だったピクニックラグ」。使用して