人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）消極的になりがち。華やかな服装で気分を盛り上げよう。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）苦労こそ幸運を呼ぶカギ。苦しくても最後まで頑張ろう。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人に対して心を開けない日