藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は26日、青森市「ホテル青森」で2日目が指し継がれ、先手・藤井が89手で勝利した。対戦成績を2勝0敗として4連覇へ早くも折り返した。「対局結果以外は、快適に指せました」。敗れた糸谷が終局後、自虐的に笑いを誘った。名人戦挑戦者であり連盟常務理事の二刀流。藤井だけでなく、糸谷自身も初の青森対局だった。前