トークイベントでチョルノービリ原発周辺の様子について話す中筋純さん（左端）＝26日午後、福島県南相馬市ウクライナのチョルノービリ（チェルノブイリ）が原発事故後にたどった風景を伝える写真展が26日、福島県南相馬市小高区の美術館「おれたちの伝承館」であった。事故から40年のこの日、写真を撮った中筋純館長（59）がトークイベントで、住民らの立ち入りが厳しく制限された町を見て「時代がフリーズさせられたような恐ろ