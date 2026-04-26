岩手県大槌町で発生した山林火災は5日目の26日も鎮圧には至らず、県によりますと、上空からの目視で確認した焼失面積はおよそ1373ヘクタールに拡大しました。現地から中継です。大槌町の北部、吉里吉里地区周辺を見渡せる浪板海岸駅前からお伝えします。専門家は「今後も予断を許さない状況が続く」と話します。千葉大学・峠嘉哉准教授「燃焼が強くなると、途端に延焼が広がってしまう。時々刻々と避難指示の領域が変わっていった