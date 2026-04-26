第22回亀岡市ラグビー祭が26日、同市のサンガスタジアムで行われ、立命大は40―40で同大と引き分けた。前半を14―26で折り返しながら、後半5分にLO生島拓海（4年＝東福岡）の2トライ目で追い上げると、同15分にLO坂本瞭（3年＝報徳学園）のトライで同点。同20分と同29分にもトライを挙げて40―26と逆転する。だが、終盤に同大の反撃を抑えきれず、同38分と同ロスタイムにトライを献上。40―40に追いつかれてノーサイドを迎えた