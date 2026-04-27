マイケル・ジャクソン初となる伝記映画『Michael／マイケル』が全米公開を迎えると、批評家による事前の評判と一般観客による評価の乖離ぶりが話題を集めている。 2026年4月24日に全米公開を迎えた本作は（日本公開は6月12日）、米レビューサイト上の批評家スコアは40%以下と低調。としては、生前のマイケルの影の側面がほとんど描かれておらず、彼を聖人化しすぎているといったものだった。 https://www.rottentomatoes.c