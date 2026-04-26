Ray世代の全女子の憧れが詰まった櫻井優衣の輝かしい物語の裏側って...？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が本格的にアイドルになるまでのスペシャルストーリーをお届けします。アイドルとしても、元Ray㋲としても憧れの存在である鈴木愛理さんとの出会いのおハナシは必見です♡これは、まだ成功途中のおハナシ本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが、どんな生活を送っていたのか。Rayならではのスペシャルス