◆バスケットボールりそなＢリーグ１部▽第３５節京都８３―９２大阪（２６日・島津アリーナ京都）西地区１１位の京都は同９位の大阪に敗れ、２５日に続く“京阪ダービー”の連勝はならず。今季ホーム最終戦を飾れなかった。開始から第１Ｑ終了間際まで連続得点できない時間が続き、その後も徐々に差を広げられて４２―５５で折り返した。第３Ｑで一時４点差に迫る場面はあったものの、最後まで一度もリードできないまま終了