高知県内の4月26日午後7時5分現在の気象警報四万十市 大雨（浸水害）洪水警報中土佐町 大雨（浸水害）洪水警報四万十町 大雨（浸水害）警報高知地方気象台では低い土地の浸水や河川の増水に警戒を呼び掛けています。