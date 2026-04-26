俳優の竹内涼真が26日、自身のインスタグラムを更新。この日、33歳の誕生日を迎えたことを報告し、弟、妹とのきょうだいショットを公開した。竹内は「ネーロと俺お誕生日おめでとう良い歳にしようぜ」とつづり、愛犬ネ―ロとともに誕生日を迎えたことを報告。さらに、妹でタレントのたけうちほのか、弟で歌手の竹内唯人とのきょうだい3ショットを投稿した。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な1年に