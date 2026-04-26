26日午後、静岡市で工場や車などを焼く火事があり、あたりには黒煙が立ち込め騒然となりました。警察と消防によりますと、静岡市葵区流通センターにある、ウオーターサーバーを修理する工場で、26日午後2時すぎ「建物から火と煙がたくさん出ていて爆発音がする」と消防に通報がありました。けが人は、いない模様です。消防による消火活動が行われていますが、現在も木だけではない様々なものが燃えたにおいがしていて、炎も見えて