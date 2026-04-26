◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2026年4月26日横浜）巨人が2連勝で今季最多の貯金4とした。ドラフト4位・小浜や育成3年目・平山ら連日の若手の躍動に、阿部監督は「いい形で先制できたので良かったです」とうなずいた。2回2死から、前日にプロ初アーチを放った平山が右中間への二塁打とすると、こちらも前日にプロ初打点を挙げた小浜が二塁への適時内野安打で幸先よく先制。小浜は7回にも左前打で2安打とし、指揮官は「（起