トランプ米大統領が出席する夕食会が開かれたホテルで発砲し逮捕された容疑者について、米メディアは26日、前回の大統領選で民主党のハリス前副大統領の陣営に献金していたと報じた。パートタイムの個別指導教師として働いていたとされ、ビデオゲームの開発も手がけていたという。報道によると、逮捕されたのはコール・トーマス・アレン容疑者（31）で、西部ロサンゼルス近郊トーランス在住。容疑者はカリフォルニア工科大な