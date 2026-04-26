新名人誕生――。ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は26日の最終日12R、雨が降る中で優勝戦が行われ、白井英治（49＝山口）が枠なりの3カドから差して1着。前節の桐生70周年に続くG1制覇を飾り、当大会では初優勝となった（宮島は10年6月8日の一般戦以来6V）。2着に杉山正樹、3着に石渡鉄兵が入り、3連単は1万5000円超の高配フィナーレとなった。前検日のドリーム戦インタビューから「獲ってみ