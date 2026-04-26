「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）広島は競り負け、今季４度目の完封負けを喫した。この日の黒星で、引き分けを挟み４度目の３連敗。借金は今季最多の７に膨らみ、最下位・中日とのゲーム差は、１・５に縮まった。打線は、大竹の前に得点圏に走者を置いた場面は、七回の一度のみ。緩急をつかった投球に翻弄（ほんろう）された。佐々木、坂倉らをスタメンから外し、２番に辰見を起用し、５番に菊池、６番に大盛を並べ