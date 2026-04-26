アイドルグループ・SKE48の篠原京香さんが、30日発売のBUBKA6月号セブンネット版表紙（白夜書房）に登場。自身初となるソログラビアを披露しました。【写真】透明感抜群な篠原京香さん巻中に掲載されたグラビアでは、表紙にも採用された爽やかな青ストライプのビキニに加え、透け感のあるトップスと合わせたチューブトップ水着を披露。さらに、ストリートライクな衣装にも身を包み多彩な表情を見せています。インタビューでは、大