私はツグミ。時短勤務の契約社員として、毎日のタイムアタックに追われている私。正社員登用を目指して資格の勉強をしたいのですが、育児と家事で精根尽き果てる日々です。優秀な先輩ですら「小1の壁」に苦しむ姿を見て、将来への不安は募るばかり……。夫ナオトが休職した経験から、私が家計を支えなければという気持ちはあるのですが、現実は過酷です。現状にしがみつくのが精一杯で、開けない参考書を前に焦燥感だけが膨らんで