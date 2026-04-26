新たなフットボールスタジアムの実現の可能性を検討する協議会の初会合がきょう（26日）岡山県庁で開かれました。 【写真を見る】新たなフットボールスタジアムの実現可能性を検討する協議会経済界やスポーツ関係者などが参加【岡山】 協議会は、フットボールスタジアムの場所や規模、コストや運営主体などの項目を検討・整理し実現の可能性をとりまとめ県に提案することを目的に設置されました。初会