＜ボルボ中国オープン最終日◇26日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞DPワールド（欧州男子）ツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は3バーディ・2ボギーの「70」をマーク。トータル7アンダー・19位タイで今季2度目のトップ20入りとなった。星野陸也はトータル3アンダー・43位タイ。桂川有人はトータル2アンダー・45位タイで4