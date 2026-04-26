史上最悪の原子力災害といわれるチョルノービリ原子力発電所事故から26日で40年です。廃炉の見通しが立たない中、ドローン攻撃によって新たな災害の恐れが高まっています。【映像】事故当時の様子チョルノービリ原発の4号機は、旧ソ連時代の1986年4月26日未明、試験運転中に制御不能となり爆発しました。放射性物質はウクライナ、ベラルーシ、ロシアのほかヨーロッパ各地に拡散し現在も周囲30キロメートルの立ち入りが制限さ