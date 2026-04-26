独自の品揃えが人気の新潟市のスーパー・マスヤ味方店の栗林礼奈さんが代表取締役社長に就任。新たな展望を示しつつも、今後も地域とのつながりを大切にするスーパーでありたいと思いを語った。 ■4年間で売り上げ3倍！スーパー・マスヤの名物店長 「スーパーの女性店長という存在が県内でも稀。私らしい視点でおもしろいスーパーの取り組みができていければい