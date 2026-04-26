山梨県富士河口湖町では色鮮やかな芝桜が満開となり、富士山との共演を見ようと多くの人が訪れています。【映像】観光客の声「満開でピンクのじゅうたんみたい」富士山の麓にある「富士本栖湖リゾート」では、6種類の芝桜合わせておよそ50万株が植えられていて、11日から「富士芝桜まつり」も開催されています。今年は暖かい日が続いたため例年より一週間早く満開の時期を迎えたということです。きょうも朝早くから多くの