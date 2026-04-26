北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている男性職員の自宅に、警察が家宅捜索に入りました。警察が捜索に入ったのは旭川市の旭山動物園に勤める30代の男性職員の自宅です。これまでの捜査関係者への取材で男性は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の話をしていて、殺害についてもほのめかしていることがわかっています。また、男性は妻に対し危害を予告す