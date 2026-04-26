任期満了に伴う益城町長選挙は26日に投票が行われていて、即日開票されます。益城町長選挙に立候補したのは、届け出順に無所属・新人で会社経営者の紱永恵美子さん（58）と無所属・現職で4期目を目指す西村博則さん（69）の2人です。26日現在の有権者数は2万7302人で、投票は午後7時まで行われ即日開票されます。