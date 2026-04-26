栃木市大平町にあるプラスチック工場の敷地内で、保管されていた廃材が焼ける火事がありました。【映像】消火活動の様子午前11時半ごろ、栃木市大平町牛久にある工場の敷地内で、「廃材のプラスチックが燃えていて、建物に燃え移る可能性がある」などと近くの住民から119番通報がありました。警察と消防によりますと、ポンプ車など7台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められました。工場に燃え移るこ