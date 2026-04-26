事件を受けて、散弾銃を発砲しシークレットサービスにけがをさせたとして、カリフォルニア州に住む31歳の男が訴追されました。【映像】逮捕された容疑者力石大輔「容疑者の自宅周辺なんですけども、あまりにもメディアが多いということで、今地元の警察が来てですね、規制線を張ろうとしています」ロサンゼルス近郊に住むコール・アレン容疑者（31）は、25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会で、散弾銃を発砲した罪などで訴