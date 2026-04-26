日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が26日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、初音ミクにふんした姿をアップした。「超会議たのしすぎた」と、25〜26日に開催されたニコニコ超会議へ参加したことを報告。ペンライトを手にし、緑色のツインテールにノースリーブのトップスが特徴的な、初音ミクのコスプレ姿をアップした。河出アナはこれまでにも「葬送のフリーレン」のアウラやフェルン、「魔女の宅急便