ボートレース宮島のプレミアムＧＩ「第２７回マスターズチャンピオン」は２６日、優勝戦が行われた。枠なり２対４で始まったレースはイン先マイの瓜生正義が流れたところを石渡鉄兵、白井英治（４９＝山口）が差し、白井が２Ｍ先取りから独走。通算１２４回目、ＧＩ・１５回目の優勝を飾り、第２７代ボートレースマスターを襲名した。準優１２Ｒでシリーズの大本命・池田浩二を１Ｍで引き波に沈めたのは白井が放った必殺の３カ