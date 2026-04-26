【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月9日に放送開始したTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』は小学館「ゲッサン」にて連載され、「次にくるマンガ大賞2022」U-NEXT賞、「書店員が選ぶこのマンガがすごい! 2023」紀伊國屋書店1位、銀座蔦屋書店1位など、プロのバイヤー達からの熱い支持を受けた同タイトルの漫画を原作としており、中学一年生の鴻田新（こうだ あらた）とロシアから渡ってきた謎の生物クジマとの出会いが