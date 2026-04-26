「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。青と白のストライプ柄のノースリーブのコーデや、ピンクのキャップとジャケットを合わせたコーデで微笑む姿を披露した。「girls award ありがとうございました」生見さんは、「girls award ありがとうございました」といい、青と白のストライプ柄のノースリーブ姿やピンクのキャップとジャケットを合わせたコーデなど、ガールズアワ