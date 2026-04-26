26日、福岡市博多区のららぽーと福岡で、アルツハイマー病への理解を深める体験型のイベント「年のせいじゃない“もの忘れ”展」が開かれました。アルツハイマー病は、脳内にアミロイドベータと呼ばれるタンパク質が異常にたまり、記憶障害などの症状が現れる病気で、認知症の約7割を占めるとされています。会場には、アルツハイマー病の初期症状を疑似体験できる部屋も設けられました。■森野里奈