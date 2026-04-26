26日午前11時ごろ、舟形町長者原で78歳の女性が道路の側溝に流されて上げられないと110番通報がありました。女性は消防によって救助されましたが、まもなく死亡が確認されました。女性は山菜採りの帰りに側溝に落ちたとみられています。現場は山際を通る県道沿いで、側溝の幅は1メートル、水深50センチでした。警察が事故の原因などを調べています。